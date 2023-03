Milano, 29 mar. (LaPresse) – In Francia il Consiglio costituzionale riferirà le sue decisioni in merito alla riforma delle pensioni e all’organizzazione di un referendum di iniziativa condivisa (Rip) venerdì 14 aprile a fine giornata. Lo comunica lo stesso Consiglio costituzionale in una nota.

