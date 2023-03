Roma, 29 mar. (LaPresse) – Il dl Superbonus, in discussione nell’Aula della Camera, dovrà tornare in commissione Finanze per un passaggio. Poi, intorno alle 18-18.30, il governo porrà la questione di fiducia. E’ quanto viene riferito al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

