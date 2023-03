Roma, 28 mar. (LaPresse) – “Le proposte fatte oggi ai gruppi sono frutto di riflessione personale e non sono il frutto di accordi nascosti”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in replica alla riunione del gruppo dem al Senato. “Boccia è una figura autorevole e adeguata per gestire questa fase e proseguire l’ottimo lavoro di Malpezzi”, ha aggiunto.

