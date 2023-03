Roma, 28 mar. (LaPresse) – In Tunisia “c’è una grave crisi economica, sociale e di tenuta ma il Paese sta comunque facendo molto per contenere il fenomeno migratorio. Nonostante i numeri siano molto alti, quasi da record, se non ci fosse stata l’attività di prevenzione da parte della Tunisia sarebbero stati quasi il doppio”. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, intervenuto all’evento ‘Legalità Ci Piace!’ organizzato da Confcommercio.

