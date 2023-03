Città del Messico (Messico), 28 mar. (LaPresse/AP) – Sono almeno 39 i migranti morti e 29 i feriti in un incendio scoppiato in un centro di detenzione per immigrati a Ciudad Juarez, in Messico. I feriti sono stati trasportati in quattro ospedali, mentre le prime immagini mostrano file di corpi distesi e coperti da teli fuori dalla struttura.

