Città del Messico (Messico), 28 mar. (LaPresse/AP) – Almeno 36 persone sono morte in un incendio scoppiato in un centro di detenzione per migranti nel nord del Messico, vicino al confine con gli Stati Uniti. I media locali riferiscono che l’incendio è scoppiato nella tarda serata di lunedì.

