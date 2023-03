Roma, 28 mar. (LaPresse) – Nel testo del ddl concorrenza che sarà portato in preconsiglio non ci sarà la norma sulle armonizzazione delle vendite promozionali al fine di fare un preventivo confronto con le associazioni di categoria e le Regioni. E’ quanto si apprende da fonti Mimit. La norma sull’inquinamento elettromagnetico di cui si è parlato nei giorni scorsi non era stata presa in considerazione per questi disegni di legge, non essendo materia specifica di concorrenza.

