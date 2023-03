Milano, 28 mar. (LaPresse) – Questa “è una legge all’avanguardia. Noi da molti punti di vista guardiamo alla tutela della nostra collettività, della salute e abbiamo ragionato affrontando il tema della qualità. Prodotti da laboratorio non garantiscono qualità, benessere e la tutela della nostra cultura e tradizione”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri, commentando il via libera al ddl per il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

