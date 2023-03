Madrid (Spagna), 25 mar. (LaPresse) – Il bilancio del potente tornado che si è abbattuto sul Mississipi è salito ad almeno 21 vittime, secondo quanto riporta la Cnn. Ma potrebbe aumentare ulteriormente visto che più persone si pensa siano rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti. Diverse città hanno riportato danni. Numerosi alberi sono stati abbattuti e sono state segnalate decine di migliaia di interruzioni di corrente. Il tornado ha colpito in particolare le città di Silver City e Rolling Fork, quest’ultima descritta da un residente come rasa al suolo. “Non ho mai visto nulla di simile”, ha detto Brandy Showah alla Cnn, “era una grande cittadina e ora non c’è più”.

