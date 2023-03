Madrid (Spagna), 24 mar. (LaPresse) – “La Cina è un attore globale e la sua voce deve essere ascoltata per vedere se insieme possiamo porre fine a questa guerra e se l’Ucraina può recuperare la sua integrità territoriale” violata da Putin. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, parlando della sua visita a Pechino in programma la prossima settimana. Sanchez ha sottolineato che quello presentato dalla Cina non è un piano di pace, quanto piuttosto un documento di posizionamento, che rispecchia quello che secondo Pechino si dovrebbe fare per arrivare alla pace, e che contiene dei punti di interesse, come, ha spiegato Sanchez, il rifiuto per l’utilizzo delle armi nucleari e l’appello al rispetto dell’integrità territoriale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata