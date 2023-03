Milano, 24 mar. (LaPresse) – “Ogni giorno in cui vengono fornite armi straniere all’Ucraina avvicina l’apocalisse nucleare”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in un’intervista con vari media russi. “Questo non significa che accadrà, e l’ho già detto”, precisa Medvedev, come riporta Ria Novosti, “ma i cavalieri dell’Apocalisse stanno arrivando e continuano la loro marcia, potete starne certi”.

