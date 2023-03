Kigali (Ruanda), 24 mar. (LaPresse/AP) – Paul Rusesabagina, l’uomo che ha ispirato il film ‘Hotel Rwanda’ per aver salvato centinaia di connazionali dal genocidio, sarà liberato. Rusesabagina si trovava in carcere per scontare una pena di 25 anni per reati di terrorismo. La portavoce del governo Yolande Makolo ha dichiarato venerdì ad Associated Press che la condanna è stata commutata per ordine presidenziale dopo una richiesta di clemenza e Rusesabagina, residente negli Stati Uniti e cittadino belga, potrebbe essere rilasciato già sabato.

