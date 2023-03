Roma, 23 mar. (LaPresse) – Stefano Bonaccini riunirà in videoconferenza sabato intorno alle 14 i parlamentari che lo hanno sostenuto per fare il punto della situazione in vista della riunione dei gruppi fissata per lunedì alle 17. E’ quanto si apprende da fonti della minoranza dem. Il presidente Pd, secondo quanto viene riferito a LaPresse, ha sentito in queste ore i dirigenti che lo hanno sostenuto raccogliendo non pochi malumori per la “gestione quasi renziana” imputata a Elly Schlein sulla gestione dei gruppi. “Ha deciso che i capigruppo saranno Chiara Braga e Francesco Boccia”.

