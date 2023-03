Milano, 23 mar. (LaPresse) – Si terrà all’ospedale San Paolo di Milano l’udienza di domani mattina alle 9 per la richiesta di differimento pena presentata dagli avvocati di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre. Da quanto si apprende i medici non hanno dato il nullaosta al trasferimento del 55enne nel carcere di Opera per poter seguire l’udienza attraverso il sistema di video conferenza del Dap. Il collegio del tribunale di Sorveglianza, composto dalla presidente Giovanna Di Rosa, la giudice Ornella Anedda e due esperti, deve decidere se accogliere l’istanza di differimento pena ai domiciliari presentata dall’avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, e avrà 5 giorni di tempo per depositare l’ordinanza con la decisione motivata.

