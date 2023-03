Washington (Usa), 22 mar. (LaPresse) – All’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è stato formalmente notificato se il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg intende incriminarlo. Lo riferisce Fox News, citando fonti secondo le quali c’è una reale possibilità che Bragg non scelga di incriminare l’ex presidente. Almeno un altro testimone dovrebbe comparire davanti al gran giurì quando si riunirà mercoledì alle 14 a Manhattan. Se sarà incriminato, Trump dovrebbe comparire in tribunale la prossima settimana.

