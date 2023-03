Madrid (Spagna), 22 mar. (LaPresse) – Non è passata la mozione di censura di Vox contro il premier spagnolo Pedro Sanchez. Come previsto, a votare a favore sono stati i soli 52 deputati dell’ultradestra, più il deputato del Gruppo misto Pablo Cambronero, ex di Ciudadanos. In totale la mozione ha ricevuto 53 voti a favore, 201 contrari e 91 astensioni. Per passare avrebbe dovuto ricevere 176 voti a favore.

