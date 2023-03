Roma, 22 mar. (LaPresse) – “Spero che l’onorevole Bonelli non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige, neanche fossi Mosé”. Le conseguenze della siccità “sono forse frutto delle politiche sbagliate in questi anni. Non sono Mosè e non ho prosciugato l’Adige io”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica successiva al dibattito alla Camera sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo, ha risposto al deputato di Avs Angelo Bonelli, che in aula le aveva mostrato dei sassi raccolti sul greto del fiume Adige.

