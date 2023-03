Milano, 22 mar. (LaPresse) – Il collettivo hacker filorusso NoName057 ha rivendicato un nuovo attacco ai siti italiani, citando in particolare quelli legati ai trasporti. “Soldati ucraini sono stati addestrati su Samp-T in Italia. La prima ministra italiana Giorgia Meloni ha detto che non sono ancora mature le condizioni per l’avvio del processo negoziale per un accordo in Ucraina. Ma i nostri missili DDoS per i siti russofobi italiani sono maturi”, si legge nel messaggio di rivendicazione su Telegram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata