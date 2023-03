Francoforte (Germania), 22 mar. (LaPresse) – “Il sistema bancario europeo è forte e stabile, con posizioni solide in termine di capitale e liquidità. Ma, se necessario, siamo pronti a intervenire e a fornire liquidità, così da preservare la regolarità della politica monetaria”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento alla conferenza ‘The Ecb and its watchers’ a Francoforte.

