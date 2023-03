Palermo, 22 mar. (LaPresse) – Un ragazzino di 12 anni è morto ieri pomeriggio mentre giocava a basket nella palestra della scuola Guarino di via Basile a Favara in provincia di Agrigento. Il procuratore di Agrigento Salvatore Vella e la sostituta Giulia Sbocchia hanno aperto un fascicolo per far luce sulle cause della morte.

