Roma, 21 mar. (LaPresse) – Roma, 21 mar. (LaPresse) – “In questa fase complessa l’Ue è chiamata al compito più arduo degli ultimi decenni: garantire la sicurezza del nostro continente davanti alla minaccia della guerra, proteggere e sostenere il tessuto socio-economico, predisporsi ai cambiamenti radicali che potrebbero profilarsi negli equilibri globali. Servono strategia, visione, efficacia, tempestività davanti a questa grande sfida”. Così la premier Giorgia Meloni nell’Aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata