Milano, 21 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la Cina al dialogo per la pace. “Sto aspettando una risposta”, ha detto, come riporta Ukrinform. “Abbiamo trasmesso alla Cina, sia pubblicamente che attraverso i canali diplomatici, la nostra formula per la pace e l’invito a partecipare a questa formula”, ha aggiunto Zelensky.

