Milano, 21 mar. (LaPresse/AP) – Mosca ha in programma di tenere una riunione informale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite all’inizio di aprile su quella che ha definito la “reale situazione” dei bambini ucraini portati in Russia, una questione che ha guadagnato i riflettori dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale per il presidente russo Vladimir Putin per crimini di guerra legati al loro rapimento.

