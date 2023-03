Roma, 21 mar. (LaPresse) – “Rispettare gli impegni assunti è vitale per la nostra credibilità internazionale, per la nostra stessa sovranità. La libertà ha un prezzo”. Così la premier Giorgia Meloni nell’Aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo.

