Roma, 21 mar. (LaPresse) – “Stiamo affrontando la questione idrica, abbiamo ereditato una situazione complessa e stiamo lavorando per istituire a p.Chigi una cabina di regia perché vogliamo arrivare alla definizione di un piano idrico straordinario nazionale d’intesa con Regioni ed enti territoriali per individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione anche utilizzando nuove tecnologie e con una campagna di sensibilizzazione. Il governo sta lavorando a un provvedimento normativo urgente che contenga le necessarie semplificazioni e deroghe per accelerare i lavori essenziali e intende lavorare all’individuazione di un commissario straordinario con poteri esecutivi”. Così la premier Giorgia Meloni nell’Aula del Senato nelle repliche al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo.

