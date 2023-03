Milano, 21 mar. (LaPresse) – Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a recarsi in visita in Cina quest’anno. Lo ha riferito lo stesso Xi nel corso dell’incontro di oggi con il premier russo Mikhail Mishustin, come riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Ieri ho invitato ufficialmente il presidente Putin a visitare la Cina quest’anno in un momento per lui adatto”, ha detto Xi, ricordando che quest’anno la Cina ospiterà il terzo forum internazionale di alto livello ‘One Belt – One Road’ e che Putin aveva partecipato ai due forum precedenti. Xi si trova in Russia per una visita di tre giorni: ieri ha avuto un incontro informale con Putin al Cremlino e oggi i due ne avranno uno formale che includerà le delegazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata