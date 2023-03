Milano, 21 mar. (LaPresse) – “Buona telefonata con la premier Giorgia Meloni sulla migrazione prima del Consiglio Ue. Dobbiamo continuare ad agire in modo rapido e coordinato. Questo è il modo in cui finora abbiamo ottenuto solidi progressi. Abbiamo discusso della necessità di sostenere i partner nordafricani, prevenire partenze irregolari e perdite di vite umane in mare”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

