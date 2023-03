Roma, 21 mar. (LaPresse) – “Nel prossimo Consiglio europeo l’Italia intende ribadire che non c’è più un solo minuto da perdere” sul tema dei migranti, “è questo il momento di agire con le soluzioni su cui è stato trovato un accordo. Non vogliamo più piangere vittime innocenti nel Mediterraneo”. Così la premier Giorgia Meloni nell’Aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo.

