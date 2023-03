Roma, 21 mar. (LaPresse) – Sulla tragedia di Cutro “voi avete stabilito un colpevole senza avere le prove, perché non esistono prove che l’Italia potesse fare di più. Io sono una madre, per cui vi prego cerchiamo di mantenere i toni del dibattito”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della replica successiva al dibattito al Senato sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e 24 marzo.

