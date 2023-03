Roma, 21 mar. (LaPresse) – “L’ufficio di presidenza della commissione Giustizia della Camera ha condiviso la proposta di incardinare tra domani e giovedì” la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia per rendere la maternità surrogata reato universale. Lo ha reso noto il presidente della commissione, Ciro Maschio. Al testo di FdI, ha spiegato la prima firmataria della proposta Carolina Varchi (Fdi), “è stato abbinato anche il testo della Lega”, in attesa del testo preannunciato da FI. “Per il centrodestra c’è quindi una posizione corale, unanime, per rendere la maternità surrogata un reato universale”, ha sottolineato Varchi.

