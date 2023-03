Bruxelles, 21 mar. (LaPresse) – “L’influenza aviaria è qualcosa che ovviamente seguiamo molto e in particolare i nostri colleghi dell’Ecdc hanno fatto valutazioni del rischio sull’influenza aviaria. I vaccini esistono. Attualmente nell’Unione sono autorizzati due vaccini contro l’influenza aviaria (Nobilis Influenza H5N2 e un altro) che sono stati effettivamente autorizzati e la Commissione ha firmato contratti di riserva per l’acquisto di questi vaccini in caso di pandemia”. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Stefan De Keersmaecker, nel briefing quotidiano con la stampa.

