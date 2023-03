Roma, 21 mar. (LaPresse) – Crescono gli investimenti in Italia per il settore idrico e migliora la qualità del servizio, ma resta marcato il divario tra Nord e Sud. Questo il quadro disegnato dal nuovo ‘Blue book’, la monografia completa dei dati del Servizio idrico integrato promossa da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua energia e rifiuti) e realizzata dalla Fondazione Utilitatis, in collaborazione con The European House Ambrosetti, Istat, Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), Cassa depositi e prestiti, il dipartimento nazionale della Protezione civile e le autorità di bacino.

