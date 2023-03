Washington (Usa), 20 mar. (LaPresse) – Sei persone affiliate alla milizia di estrema destra degli Oath Keepers sono state condannate per varie accuse relative all’insurrezione del 6 gennaio 2021. Quattro degli imputati – Sandra Parker, Laura Steele, Connie Meggs e William Isaacs – sono stati giudicati colpevoli di tutte le accuse che erano state poste nei loro confronti, compresa la cospirazione per impedire una procedura ufficiale, cospirazione per impedire a un membro del Congresso di svolgere i propri compiti, danneggiamento di proprietà pubblica e violenze. Altri due imputati sono stati condannati per accuse minori e assolti dalle accuse più gravi, riguardanti il presunto complotto del gruppo per impedire la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden.

