Washington (Usa), 20 mar. (LaPresse) – Il presidente Joe Biden ha firmato il ‘COVID-19 Origin Act of 2023’, l’atto legislativo del Congresso che richiede al direttore della National Intelligence di declassificare tutte le informazioni relative ai possibili collegamenti tra l’Istituto di Virologia di Wuhan e l’origine del Covid-19. “Condivido l’obiettivo del Congresso di rendere pubbliche più informazioni possibili riguardo alle origini del Coronavirus”, afferma il presidente, ricordando che nel 2021 aveva già dato alla comunità dell’intelligence Usa l’ordine di utilizzare “tutti gli strumenti a disposizione per indagare sulle origini del Covid-19” e che “quel lavoro è ancora in corso”.

