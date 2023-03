Bruxelles, 20 mar. (LaPresse) – “La situazione in Tunisia è molto pericolosa, se dovesse esserci un collasso economico o sociale, ci troveremo in una situazione in cui nuovi flussi di migranti arriveranno in Europa. Dobbiamo evitare questa situazione”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Esteri-Difesa.

