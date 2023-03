Milano, 20 mar. (LaPresse) – Si è concluso al Cremlino il colloquio fra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin ed è durato 4 ore e mezza. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, aggiungendo che al termine dell’incontro il leader russo è uscito in strada per salutare l’omologo cinese, che i due hanno parlato brevemente in auto e si sono poi stretti la mano in segno di saluto. Xi Jinping è arrivato oggi a Mosca per una visita di Stato di tre giorni. I colloqui al Cremlino di oggi, informali, erano iniziati intorno alle 16:30 ora di Mosca, le 14.30 circa in Italia, e sono poi proseguiti a cena. Ria Novosti riporta che i due hanno discusso sia di cooperazione bilaterale che della situazione in Ucraina e del piano proposto da Pechino.

