Milano, 20 mar. (LaPresse/AP) – Tonfo a Wall Street per il titolo di First Republic Bank che perde in chiusura di seduta a New York oltre il 47 (-47,29%). Il crollo avviene dopo che Standard & Poor’s ha tagliato il rating della banca di San Francisco per la seconda volta da mercoled√¨.

