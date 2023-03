Milano, 19 mar. (LaPresse) – La Russia nel 2014 non aveva armi ipersoniche mentre ora ne ha e il fatto di non usarle non significa che non esistano. A dirlo è Vladimir Putin in un’intervista al canale tv televisivo Rossiya-1 riportata da Tass. Rispondendo a una domanda sulla necessità di implementare le forze di terra, Putin ha sottolineato che “nel 2014 non avevamo armi ipersoniche ma ora sì. Certo, non le usiamo ma esistono”.

