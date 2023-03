Roma, 18 mar. (LaPresse) – “Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, dice che chi ha due papà domani deve poter festeggiare due volte. Gli proponiamo per analogia che gli stessi bambini, in occasione della festa della mamma, festeggino anche le due mamme cancellate con la maternità surrogata. La madre che ha fornito l’ovocita, scelta su un catalogo perché trasmette il patrimonio genetico, e quella da cui è stato affittato l’utero, in genere povera e del terzo mondo così costa meno”. Lo scrive su Facebook la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella.

