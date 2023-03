Madrid (Spagna), 17 mar. (LaPresse) – La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che “le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per la Russia” e che “gli eventuali mandati di arresto sono giuridicamente nulli”. Ne dà notizia la Tass. Il commento è arrivato dopo che la Corte ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin, accusato di crimini di guerra per la deportazione di bambini.

