Madrid (Spagna), 17 mar. (LaPresse) – “Il mondo è cambiato. La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per lo ‘stratega’ Putin. E’ un chiaro segnale per le élite russe di ciò che accadrà loro e perché ‘non sarà come prima’. E’ l’inizio della fine della Federazione russa nella sua forma attuale sulla scena mondiale”. Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.

