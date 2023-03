Roma, 17 mar. (LaPresse) – Per aumentare i salari “l’introduzione del salario minimo legale non credo sia la strada più efficace, perché ho paura che divenga non una tutela aggiuntiva rispetto alla contrattazione collettiva ma una contrattazione sostitutiva. Credo che bisogna estendere la contrattazione ai settori non coperti, combattere i contratti pirata, ridurre il carico fiscale sul lavoro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al congresso della Cgil a Rimini.

