Madrid (Spagna), 17 mar. (LaPresse) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo aver dato l’ok all’adesione della Finlandia alla Nato, ha affermato che, per quanto riguarda invece il processo di adesione della Svezia, questo è direttamente collegato ai passi che Stoccolma compirà nell’ambito della lotta al terrorismo. “Credo che i principi e la buona volontà del nostro Paese di portare avanti il processo siano ora più chiaramente visibili. Il modo in cui il processo procederà sarà direttamente collegato ai passi che la Svezia compirà”, ha detto Erdogan in conferenza stampa congiunta con l’omologo finaldese Sauli Niinisto, secondo quanto riporta Hurriyet.

