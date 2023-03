Roma, 17 mar. (LaPresse) – La riforma del fisco prevede “una sostanziale introduzione del riconoscimento del principio del merito perché per come la vedo io, il merito è l’unico, solo, vero, ascensore sociale che esista se accompagnato da pari condizioni di partenza. Io penso che sia giusto riconoscere il valore di chi in un momento difficile si rimbocca le maniche, produce di più, lavora di più”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al congresso Cgil in corso a Rimini.

