Roma, 17 mar. (LaPresse) – La riforma del fisco prevede “una diminuzione progressiva delle aliquote Irpef, che non vuol dire far venire meno la progressività, che rimane, ma nella nostra idea significa ad esempio ampliare sensibilmente lo scaglione di chi rientra nella prima aliquota, quella più bassa, per ricomprendere al suo interno molti lavoratori dipendenti”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al congresso Cgil in corso a Rimini.

