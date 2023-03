Roma, 17 mar. (LaPresse) – “La sfida è un piano economico e culturale per rilanciare la centralità della famiglia, a cominciare dall’occuoazione femminile con sgravi per le imprese che assumono le donne e una nuova riconciliazione casa lavoro”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al congresso Cgil in corso a Rimini.

