Trieste, 16 mar. (LaPresse) – Un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio 38enne con disabilità per poi cercare di togliersi la vita: è accaduto a Trieste, in via Foscolo. L’uomo ha colpito il figlio con un coltello alla gola, nel bagno della loro casa. Quindi, con lo stesso coltello, ha cercato invano di suicidarsi, per poi chiamare la polizia. L’uomo si trova all’ospedale di Cattinara, dov’è piantonato, con profonde ferite al collo e al polso. Non è in pericolo di vita. Sul posto polizia di Stato e scientifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata