Milano, 16 mar. (LaPresse) – Il dividendo complessivo che il CdA di Enel proporrà all’Assemblea ordinaria degli azionisti per l’intero esercizio 2022 è pari a 0,40 euro per azione (di cui 0,20 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2023). Lo comunica Enel nella nota di presentazione dei risultati finanziari relativi al 2022. La prossima Assemblea ordinaria degli azionisti è stata convocata per il 10 maggio 2023.

