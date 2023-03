Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Agli agenti rimasti feriti la mia solidarietà e la mia vicinanza. Sempre piu spesso ricadono sulle loro spalle le conseguenze delle preoccupanti evoluzioni a cui, anche in campo internazionale, stiamo assistendo nel mondo delle frange estreme delle tifoserie. Questo impone, a tutti i soggetti e le organizzazioni interessate, una rinnovata riflessione sugli strumenti da mettere in campo per evitare il ripetersi di simili episodi”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in merito alle violenze che si sono registrate a Napoli a margine dell’incontro tra il team partenopeo e l’Eintracht.

