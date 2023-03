Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Non intendiamo più rimanere sotto il ricatto di scafisti senza scrupoli che usano i migranti come scudi umani e non intendiamo più far decidere a questi criminali chi può arrivare in Italia e chi no. Su questo andremo avanti perché siamo molto determinati perché sappiamo che questa è l’unica strada per fermare le morti in mare, tutelare i più deboli e garantire sicurezza e legalità a chi vive in Italia”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di Nm riguardo alle iniziative, anche a livello europeo, volte a contrastare l’attività criminale dedita al traffico di migranti e ad avviare un processo di immigrazione regolare ed ordinata.

